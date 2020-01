Πύρινη κόλαση στην Αυστραλία : Ξεπερνούν τα 13 εκατ. ευρώ οι δωρεές μέσα σε 48 ώρες

Μία από τις χειρότερες ημέρες της από τότε που άρχισαν οι πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο έζησε το Σάββατο η Αυστραλία, την ώρα που οι αρχές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 24 κάνοντας λόγο και για «σημαντικές υλικές ζημιές».

Την ίδια ώρα, συγκινητικό είναι το κύμα συμπαράστασης και προσφοράς τις τελευταίες ώρες, καθώς μόνο το τελευταίο 48ωρο, συγκεντρώθηκαν πάνω από 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της πύρινης κόλασης στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η αυστραλή κωμικός Celeste Barber, η οποία έχει 6,4 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, συνέβαλε να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό μέσω εκστρατείας στα social media προς στήριξη του αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Η σταρ του Χόλιγουντ, Νικόλ Κίντμαν και ο σύζυγός της, Κιθ Ούρμπαν, δώρισαν 500.000 δολάρια. Η διάσημη ηθοποιός τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στην γενέτειρά της, ενώ έχει μάλιστα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Αυστραλία» (2008), η οποία έδειχνε υπέροχα τοπία της μαγευτικής ηπείρου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η αξίας 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων υπερπολυτελής έπαυλη του ζευγαριού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή των πυρκαγιών κινδυνεύει, αλλά αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στην τεράστια οικολογική καταστροφή και τον τραγικό θάνατο πολλών ζώων που κάηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν.

Εκπρόσωπος της σταρ ανέφερε ότι είναι συντετριμμένη με την καταστροφή στην Αυστραλία και ότι η οικογένειά της θα στηρίξει με όποιο τρόπο όσους καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές που έχουν δημιουργήσει τρόμο και έχουν αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές.

Από την πλευρά της, η Pink αποφάσισε κι αυτή να δωρίσει 500.000 δολάρια για να βοηθήσει τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών.

«Νιώθω ότι έχω καταστραφεί βλέποντας το τι συμβαίνει στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή με τις τρομακτικές πυρκαγιές. Δεσμεύομαι να δωρίσω 500.000 δολαρίων απευθείας στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που μάχονται τόσο σκληρά στην πρώτη γραμμή. Η καρδιά μου είναι μαζί με τους φίλους και τις οικογένειές τους στην Oz» έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020