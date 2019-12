Ποιoς είναι ο λόγος που δεν υπάρχει δωρεάν wifi στα αεροπλάνα

Αν είχατε ποτέ την απορία, γιατί δεν υπάρχει δωρεάν wifi στις πτήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines, έχει την εξήγηση.

Κι αυτή είναι ότι απλά, «υπάρχουν πάρα πολλοί επιβάτες»!

Ο Εντ Μπαστιάν, εξηγεί πως αν υπήρχε δωρεάν wifi σε όλες τις πτήσεις, όλοι οι επιβάτες θα το χρησιμοποιούσαν με αποτέλεσμα να κρασάρει το σύστημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο Fox News, μια λύση θα ήταν να δινόταν η επιλογή στους επιβάτες, επί πληρωμή καθώς σίγουρα «δεν θα θέλουν όλοι να πληρώσουν».

Μιλώντας στην Ουάσινγκτον, ο 62χρονος CEO ανέφερε, σε συνέντευξη που προέβαλε το Bloomberg, ότι το να μπαίνει χρέωση για την πρόσβαση στο Ίντερνετ αποτρέπει πολλούς επιβάτες να το χρησιμοποιούν.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι δεν είναι καλή ιδέα να χρεώνουμε για το διαδίκτυο, είναι ότι τα αεροπλάνα δεν έχουν ακόμα την τεχνική δυνατότητα να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, χωρίς να κρασάρει το σύστημα» είπε ο Μπαστιάν.

Ωστόσο, όπως τόνισε, ελπίζει ότι σύντομα θα υπάρχει δωρεάν wifi σε όλες τις πτήσεις και ότι η εταιρεία εργάζεται προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

— Bloomberg (@business) December 6, 2019