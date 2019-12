Η πίκρα του Ντε Γιονγκ για τον Άγιαξ (vid)

Το παιχνίδι στο Μιλάνο μόλις έχει τελειώσει και η Μπαρτσελόνα έχει πάρει τη νίκη κόντρα στην Ίντερ για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ όμως αντί να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, συνελήφθη από την κάμερα εμφανώς απογοητευμένος, δευτερόλεπτα μόλις από τη λήξη του ματς. Ο λόγος;

Ο αγαπημένος του Άγιαξ, με τον οποίο λίγους μήνες πριν, έφτασε μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πήρε το νταμπλ στην Ολλανδία, έμεινε εκτός συνέχειας από το Champions League με την ήττα 0-1 από την Βαλένθια.

Ο νεαρός μέσος της Μπάρτσα μόλις το πληροφορήθηκε από τα μάτριξ του γηπέδου, έσκυψε το κεφάλι με την απογοήτευσή του να είναι εμφανής. Γιατί μπορεί να έφυγε από τον Άγιαξ αλλά σίγουρα δεν ξέχασε την ομάδα που τον ανέδειξε.

When Frenkie De Jong found out Ajax, his former team, got knocked out of the Champions League 💔

(via @brfootball) pic.twitter.com/yY7w2y90gL

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2019