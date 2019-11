Σπάει όλα τα «κοντέρ» ο Λεμπρόν Τζέιμς – Ξεπέρασε τους 33.000 πόντους

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εξελίσσεται σε έναν ζωντανό θρύλο για το ΝΒΑ και τα κατορθώματα του, μιλάνε από μόνα τους… Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού, ο οποίος ξεπέρασε τους 33.000 πόντους!

Ο King James είναι και ο μοναδικός εν ενεργεία, αφού οι τρεις που προπορεύονται έχουν διακόψει την καριέρα τους.

Πρώτος είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους, ακολουθεί ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 και τρίτος είναι ο Κόμπε Μπράιαντ με 33.643 πόντους.

Όσο για τον επόμενο στόχο του Λεμπρόν; Είναι προφανής: να σκοράρει αυτούς τους περίπου 600 πόντους που τον χωρίζουν από τον Κόμπε και να πάρει την τρίτη θέση…

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 4th player in @NBAHistory to surpass 33,000 career points! #LakeShow pic.twitter.com/Ad7cAymltM

— NBA (@NBA) November 28, 2019