Το τρέιλερ της Τότεναμ για την αποψινή μάχη με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο, όπου απόψε (22:00) θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κοντράρουν τα σπιρούνια στην πρώτη βραδιά του Ζοσέ Μουρίνιο στο Tottenham Stadium και να μπουν και πάλι στο «κυνήγι» της πρόκρισης στους «16» με ένα σπουδαίο διπλό.

Η αγγλική ομάδα από την πλευρά της θέλει τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς και να «κλειδώσει» από σήμερα την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Λονδρέζοι ενόψει της αποψινής «μάχης» με τον Ολυμπιακό δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό τρέιλερ.

Δείτε το τρέιλερ:

⚪️ Jose’s first home game.

⚪️ Qualification to be secured.

💫 Another big European night ahead at Tottenham Hotspur Stadium. Let’s get the job done! #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/45KWnAF5Bg

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2019