Ξανά στην Κυπριακή ΑΟΖ ο «Πορθητής» – Ξεκίνησε νέα γεώτρηση

Ανήμερα της επετείου της παράνομης ανακήρυξης τους ψευδοκράτους, η Τουρκία συνεχίζει το παιχνίδι των προκλήσεων καθώς όπως έγινε γνωστό, το γεωτρύπανο «Πορθητής» που έχει φτάσει ανοιχτά των ακτών της βορειοανατολικής Κύπρου ξεκίνησε τις εργασίες του.

«Το πλοίο-γεωτρύπανο Fatih ξεκίνησε τη νέα δραστηριότητά του στα νότια της Καρπασίας μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην υφαλοκρηπίδα», ανέφερε ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, σύμφωνα με το Anadolu.

Όπως αναφέρει το philenews.gr, o «Πορθητής» είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Σελεύκειας, το απόγευμα της Τετάρτης. Την Πέμπτη, το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο βρισκόταν νοτιοανατολικά της χερσονήσου της Καρπασίας.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε, ότι η Τουρκία συμμερίζεται τον ενθουσιασμό για την ημέρα της «τουρκοκυπριακής δημοκρατίας», όπως ονομάζει το ψευδοκράτος.

Kıbrıs Türkünün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz. #KKTC’yi uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sharing the joy of Republic Day with Turkish Cypriots. Will continue to defend #TRNC resolutely in international fora. pic.twitter.com/CqCRFFzwNk

