Ινδονησία: Σεισμός 7,1 βαθμών – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός μεγέθους 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θάλασσα της Μολούκας, περίπου 134 χλμ. βορειοδυτικά της ινδονησιακής νήσου Τερνάτε, στις 4:18 μ.μ. τοπική ώρα. Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 52 χιλιόμετρα.

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες, ωστόσο έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

M7.1 #earthquake recorded near Indonesia. Hazardous tsunami waves possible in the region. #NBC4NY pic.twitter.com/cOOk3ZVXEW

⚠️#Indonesia🇮🇩: A major #earthquake of magnitude Mi=7.4, was registered at 133 KM NNW of #KotaTernate, province of #MalukuUtara. Depth: 62 KM. [PRELIM.].

Source info: NTWC.

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#quake,#gempa,#GempaBumi,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/xlf5s71baX

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) November 14, 2019