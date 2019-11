Παρελθόν ο Φραγκιάς από τη Λάρισα (pic)

View this post on Instagram

#larisabc #larissa #larissabasketball Ανακοίνωση Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.