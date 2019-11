«Ο βασιλιάς της Αθήνας» : Το αφιέρωμα στον Καρεμπέ και η ατάκα του Μοντέστο

Ο Ματιέ παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη σε γαλλικό ΜΜΕ, όπου μιλάει δακρυσμένος για την κόρη του και θα προβληθεί ολόκληρο μέσα στις επόμενες μέρες, όμως δεν είναι το μοναδικό αφιέρωμα των Γάλλων.

Συγκεκριμένα, το γαλλικό RMC ετοίμασε ένα φοβερό αφιέρωμα με τίτλο «ο Καρεμπέ βασιλιάς της Αθήνας» που θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής (1/11) και μιλάει για τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού και τη ζωή στη χώρα μας.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, Φρεντ Πικιόν, ταξίδεψε στη χώρα μας και μίλησε με τον Κριστιάν Καρεμπέ, αλλά και τους Φρανσουά Μοντεστό, Ματιέ Βαλμπουενά, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Πιέρ Ισά, αλλά και απλούς φίλους των ερυθρόλευκων.

Ο Φρανσουά Μοντέστο που είναι πρώην chief scout του Ολυμπιακού και νυν τεχνικός διευθυντής της Νότιγχαμ Φόρεστ, από την πλευρά του μίλησε για τον Καρεμπέ και «ξεστόμισε» την καλύτερη ατάκα στο θέμα που ετοίμασε το RMC για τον Γάλλο αθλητικό διευθυντή τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα λέω το ίδιο πράγμα. Την πρώτη φορά κλαίμε γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε στην Ελλάδα και τη δεύτερη κλαίμε γιατί δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ».

Στην εκπομπή που ετοίμασαν οι Γάλλοι για τον Καρεμπέ δεν θα μπορούσε να μη μιλάει ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού. «Είναι ο ήλιος της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός είναι το κλαμπ που με έφερε εδώ ως παίκτη και η ομάδα που μου ζήτησε να επιστρέψω», είπε χαρακτηριστικά ο Καρεμπέ.

Για τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού μίλησε και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος τόνισε: «Είναι ο 12ος παίκτης. Τα πάντα περνούν από αυτόν». Ο Βαλμπουενά ανέφερε: «Δεν είναι όλη την ώρα εδώ, αλλά κάνει τη δουλειά κάτω από τη… σκιά».

Η συγκεκριμένη εκπομπή φιλοξενεί και δηλώσεις του πρώην αθλητικού διευθυντή της πειραϊκής ΠΑΕ, Πιέρ Ισά, ο οποίος τόνισε: «Σκέφτομαι ότι βρήκε το δρόμο του, ο Ολυμπιακός ήταν το πεπρωμένο του. Τον βλέπω στον πάγκο όπως αντιδρά και με εκπλήσσει».

Ο Καρεμπέ συμπληρώνει στο βίντεο που παρέθεσε το RMC ως πρώτη γεύση γι’ αυτό που θα ακολουθήσει: «Πρέπει να είσαι χαμαιλέων όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος, να προσαρμόζεσαι».

Δείτε ένα απόσπασμα από το μεγάλο θέμα για τον Καρεμπέ:

📽 «Karembeu Roi d’Athènes» 🇬🇷

💥 Ce soir dans #Footissime, un très joli sujet sur Christian Karembeu et sa nouvelle vie de dirigeant à l’Olimpiacos.

🔎 Fred Piquionne et nos équipes l’ont suivi plusieurs jours, et le résultat et vraiment très sympa. Rdv à 22h40 sur #RMCSport1 pic.twitter.com/sUo2USxrm7

— Footissime (@FootissimeRMC) November 1, 2019