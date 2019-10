Brexit : Αναβολή προτείνει ο Τουσκ – Δεν αποφασίζει σήμερα η ΕΕ – Πάγος από Παρίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντόναλντ Τουσκ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με αιχμή το Brexit.

Ο Τουσκ έγραψε στο Twitter ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τζόνσον προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εισηγήθηκε στους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί παράταση στο Brexit.

In my phone call with PM @BorisJohnson I gave reasons why I’m recommending the EU27 accept the UK request for an extension.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 23, 2019