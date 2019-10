Σακίλ: «Έχει δίκιο ο Μόρεϊ» (vid)

Υπέρ του GM των Χιούστον, Ντάριλ Μόρεϊ, τάχθηκε ο Σακίλ Ο’ Νιλ όταν κλήθηκε να σχολιάσει όσα έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ NBA και Κίνας.

Η τοποθέτηση του «Ντίζελ» ήρθε τη στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ NBA και Κίνας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους. Χαρακτηριστικό είναι πως οι αγώνες της πρεμιέρας δεν μεταδόθηκαν στην ασιατική χώρα.

Μάλιστα, πριν λίγες μέρες κρατικά ΜΜΕ της Κίνας υποστήριζαν πως η κυβέρνηση της χώρας θέλει να «τιμωρήσει» τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, αφού υποστήριξε τον Ντάριλ Μόρεϊ.

«Εμείς οι Αμερικανοί έχουμε σημαντικές δουλειές στην Κίνα. Ξέρουν και κατανοούν τις αξίες μας, το ίδιο κάνουμε κι εμείς με τις δικές τους αξίες. Μία από τις σημαντικότερες αξίες στην Αμερική, είναι ο ελεύθερος λόγος.

Μας επιτρέπεται να λέμε αυτό που θέλουμε και μας επιτρέπεται να αναφερθούμε σε αδικίες. Ο Ντάριλ Μόρι είχε δίκιο. Όταν βλέπεις κάτι στραβό στον κόσμο, πρέπει να έχεις το δικαίωμα να το τονίσεις», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Σακ.

SHAQ on China: “They know and understand our values … and one of our best values in America is free speech. We’re allowed to say what we want to say and we’re allowed to speak up on injustices, and that’s just how it goes”

