Τουρκία : «Χτυπά» με NAVTEX σε Αιγαίο και αν. Μεσόγειο

Ασταμάτητη είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα χτυπάει ξανά με τέσσερις NAVTEX στις δύο αυτές περιοχές, την ίδια μέρα που λήγει η κατάπαυση πυρός στη βόρεια Συρία.

Παράλληλα, πέρα από τις ναυτικές ασκήσεις, τα τουρκικά F-16 συνεχίζουν ακάθεκτα τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Μόνο σήμερα, υπήρξαν 51 παραβιάσεις και πέντε εμπλοκές (εικονικές αερομαχίες) με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Τη Δευτέρα, για πρώτη φορά πέταξε τουρκικό drone πάνω από το νησί της Ρω.

«Τριπλό» χτύπημα σε ανατολική Μεσόγειο και στην κυπριακή ΑΟΖ

Οι υδρογραφικές υπηρεσίες στην Τουρκία «πήραν φωτιά» σήμερα το πρωί, καθώς προχώρησαν στην έκδοση NAVTEX για ασκήσεις με βολές του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, δίπλα στη Λήμνο και στο Καστελόριζο, καθώς επίσης και μέσα σε τεράστια έκταση της κυπριακής ΑΟΖ.

Αρχικά, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX, που «δεσμεύει» θαλάσσια περιοχή εντός κυπριακής ΑΟΖ, για βολές του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού που θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 1 π.μ.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε και δεύτερη NAVTEX για ναυτικά γυμνάσια, πάλι σε περιοχή μέσα στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου από τις 7 π.μ. μέχρι τις 3 μ.μ. (χάρτης με μωβ χρώμα στον κάτωθι χάρτη).

Δείτε αναλυτικά τις NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία:

TURNHOS N/W : 1210/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:21)TURNHOS N/W : 1210/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, FROM 23 1900Z OCT 19 TO 24 0100Z OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 22.00 N – 031 12.00 E

34 58.00 N – 031 12.00 E

34 58.00 N – 031 48.00 E

35 22.00 N – 031 48.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1211/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:24)TURNHOS N/W : 1211/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES, ON 26 OCT 19 FROM 0700Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

34 52.00 N – 031 12.00 E

34 52.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 12.00 E

CAUTION ADVISED.

Η τρίτη NAVTEX δεσμεύει μεγάλη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο για ναυτική άσκηση που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου από τις 5 π.μ μέχρι τις 9 π.μ. (με πράσινο χρώμα στον κάτωθι χάρτη).

TURNHOS N/W : 1213/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 12:27)TURNHOS N/W : 1213/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISE, ON 23 OCT 19 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

NAVTEX και για το βορειοανατολικό Αιγαίο

Εκτός από τις τρεις παραπάνω NAVTEX, η Τουρκία εξέδωσε άλλη μία για το βορειοανατολικό Αιγαίο, «κλειδώνοντας» περιοχή ανάμεσα στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Στην περιοχή αυτή, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να εκτελέσει ασκήσεις με βολές, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου από τις 1.30 πμ.μ μέχρι τις 7 π.μ.

TURNHOS N/W : 1212/19 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:27)TURNHOS N/W : 1212/19

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 24 OCT 19 FROM 0130Z TO 0700Z IN AREA BOUNDED BY;

39 22.85 N – 025 14.90 E

39 14.85 N – 025 37.85 E

39 26.85 N – 025 50.75 E

39 34.22 N – 025 27.55 E

CAUTION ADVISED.