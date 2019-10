Ντάνιελ Τζέιμς : Θεατρίνος ή… θαύμα της φύσης;

Εξαιρετικός ηθοποιός ή απλώς ξεπέρασε το γρήγορα το σοκ; Μόνο ο Ντάνιελ Τζέιμς μπορεί να δώσει την απάντηση.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πρωταγωνιστής σε μία σφοδρή σύγκρουση στο παιχνίδι της Ουαλίας με την Κροατία για τα προκριματικά του Euro 2020.

Στο 14’ ο Τζέιμς κινήθηκε προς τη μπάλα, όμως ο Ντομαγκόι Βίντα έπεσε πάνω του και τον βρήκε με το γόνατο στο κεφάλι, γιατί είχε πηδήξει. Ο Ουαλός έπεσε στο έδαφος και έμεινε ακίνητος, σαν να είχε χάσει τις αισθήσεις του. Όπως ήταν φυσιολογικό, επικράτησε πανικός.

Μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, ο Τζέιμς σηκώθηκε αμέσως και δεν χρειάστηκε καν υποστήριξη για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δευτερόλεπτα μετά, ο Ουαλός μπήκε φουριόζος, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Το όλο σκηνικό διήρκεσε τρία λεπτά…

Απολύτως φυσιολογικά, ο τρόπος που «ζωντάνεψε» ο Τζέιμς μετά τον τραυματισμό του προκάλεσε επικρίσεις στο Διαδίκτυο. Αρκετοί θεώρησαν ότι ο παίκτης της Γιουνάιτεντ έκανε «θέατρο» και άλλοι ότι δεν είχε νόημα τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Αλλά μόνο ο Τζέιμς ξέρει την απάντηση…

Daniel James is proving to be a great actor these days! Can’t see where he actually gets touched but what an exaggerated fall #WALCRO pic.twitter.com/R9Z7LGm0en

— Pav (@PavanGrewal) October 13, 2019