Τέιλορ Σουίφτ : Το ξεκαρδιστικό βίντεο της μετά από επέμβαση

Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε τη διάσημη σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, στην τηλεοπτική εκπομπή του Τζίμι Φάλον, «The Tonight Show» όπου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη.

Ο Τζίμι Φάλον ρώτησε την Τέιλορ Σουίφτ αν έκανε πρόσφατα χειρουργική επέμβαση laser στα μάτια της. Όταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγνεψε καταφατικά, φανερά ανήσυχη για το τι θα ακολουθούσε, ο Τζίμι Φάλον της αποκάλυψε πως έχει στην κατοχή του ένα βίντεο της διάσημης σταρ, το οποίο τραβήχτηκε μετά την πρόσφατη επέμβασή της.

Στο βίντεο, το οποίο έδωσε στον Φάλον η ίδια η μητέρα της Τέιλορ Σουίφτ, η ποπ σταρ εμφανίζεται ζαλισμένη από τα παυσίπονα, φορώντας τεράστια προστατευτικά γυαλιά και πυτζάμες. Στο βίντεο φαίνεται ακόμα η Σουίφτ να προσπαθεί να φάει μία μπανάνα στην κουζίνα του σπιτιού, κάνοντας παράπονα για το ότι τελικά διάλεξε την… λάθος μπανάνα.

«Δεν πρέπει να κλάψεις. Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό», ακούγεται να λέει η μητέρα της Σουίφτ, ενώ λίγο αργότερα, όταν η μητέρα της την επικρίνει επειδή η Τέιλορ τρώει μπανάνες στο κρεβάτι, λέγοντας της «Μην κοιμηθείς τρώγοντας μπανάνες» η Σουίφτ απαντάει: «Δεν κοιμάμαι, το μυαλό μου είναι ξύπνιο».

Η Τέιλορ Σουίφτ από το πλατό της εκπομπής, φάνηκε σοκαρισμένη από την απόφαση του Φάλον να προβάλει το βίντεο στην τηλεόραση.

«Μη μου θυμώνεις» της λέει ο Φάλον. «Ήταν τόσο καλή ώστε να με πάει στο χειρουργείο αλλά τόσο σκληρή ώστε να δώσει το βίντεο σε εσένα;» είπε η Σουίφτ αναφερόμενη στη μητέρα της, ενώ η συζήτηση για το βίντεο συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. «Συγγνώμη, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο», είπε όταν ο Φάλον προσπάθησε να αλλάξει θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξή της η Σουίφτ αναφέρθηκε και στο #DrunkTaylor, το hashtag που έγινε viral στο Twitter πριν από μόλις λίγους μήνες, έπειτα από τη δημοσίευση ενός βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας, στο οποίο φαίνεται μεθυσμένη, να τραγουδάει και να χορεύει το hit της «You Need to Calm Down».

Drunk Taylor is me after one Absolut + La Croix cocktail jamming to her music videos in my living room. #Mood

pic.twitter.com/uvhW3f3rQi

— Shallowqueen III: Season of the Bitch (@TVandCrumpets) August 11, 2019