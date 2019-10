Ολυμπιακός : Αυτή είναι η αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το επικείμενο παιχνίδι με τον Άρη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Superleague. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τους 22 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Μαντί Καμαρά να παραμένει στην Αθήνα.

Όπως αναμενόταν, ο τραυματισμός του άσου από τη Γουινέα δεν επέτρεψε τη συμμετοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι με τους «κίτρινους», ενώ στους απόντες συγκαταλέγεται και ο Μπρούνο Γκασπάρ.

Αυτό χρειάζεται πρώτα απο όλα στο «Βικελίδης» ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη!

Αντίθετα, ο Κώστας Τσιμίκας κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και βρέθηκε κανονικά ανάμεσα στα ονόματα που επιλέχθηκαν για το ματς της Θεσσαλονίκης.

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Τοροσίδης, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκας, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μεριά, Παπαδόπουλος, Λοβέρα, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Μπενζιά, Σουντανί, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #Slgr #Squadlist pic.twitter.com/cf8cYvl4F8

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 5, 2019