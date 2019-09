Πρωτοφανές: Οι Γάλλοι μπέρδεψαν τον ύμνο της Αλβανίας!

Η αναμέτρηση μεταξύ της Γαλλίας και της Αλβανίας για τα προκριματικά του Euro 2020 καθυστέρησε , καθώς προέκυψε θέμα κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του γηπέδου έβαλαν λάθος εμβατήριο ως ύμνο της Αλβανίας, με αποτέλεσμα τις έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων των φιλοξενούμενων.

Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα αυτός που ακούστηκε ήταν ο ύμνος της Ανδόρρας, επόμενης αντιπάλου των Τρικολόρ.

Ο διαιτητής αποφάσισε να επαναληφθεί η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αλβανίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εκφράσεις απορίας των παικτών της Αλβανίας, την στιγμή που συνειδητοποιούν πως δεν άκουγαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους.

Τελικά το παιχνίδι ξεκίνησε με 8 λεπτά καθυστέρηση.

Δείτε το βίντεο:

Kick off delayed in the France-Albania game after the wrong Albania national anthem was played. Albania refused to play until the right anthem had been played 🙉 #FRAALB #EURO2020 pic.twitter.com/AtgHjZ7RbY

— ʟ✌🏻ʍ (@thyyms) September 7, 2019