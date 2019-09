Ζορίστηκε αλλά κέρδισε η Βραζιλία (102-94)

Η Βραζιλία αν και δυσκολεύτηκε για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, επικράτησε με 102-94 της Νέας Ζηλανδίας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, καθώς 4,5 λεπτά πριν το τέλος της 3ης περιόδου οι Βραζιλιάνοι ξεκίνησαν ένα σερί το οποίο στο τέλος της περιόδου έφτασε το 4-23 και πήραν προβάδισμα με 78-62 και ουσιαστικά τελείωσαν το ματς.

Τη διαφορά στο ματς έκαναν τα λάθη (15 έναντι 8 των Βραζιλιάνων) και τα κλεψίματα (9-3) καθώς και η εμπειρία των Βραζιλιάνων, αφού τα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων ήταν παρόμοια.

Πρώτος σκόρερ για τη Βραζιλία ήταν ο Λεάντρο Μπαρμπόζα με 22 πόντους ενώ σημαντικές βοήθειες προσέφεραν και οι Άλεξ Γκαρσία, Ράφα Λουζ και Μαρκίνιος Σόουζα.

Από τους αξιόμαχους Νεοζηλανδούς ξεχώρισαν οι Κόρει Γουέμπστερ με 19 πόντους, αλλά και οι Ισαάκ Φοτού και Σε Ιλί με 17 και 16 αντίστοιχα.

