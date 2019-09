Ο… ταλαντούχος κύριος Λέοναρντ

Πήρε από το χέρι τους Raptors, τους πήγε στους τελικούς και απέδειξε την αξία του και το ταλέντο του απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Warriors.

Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ο MVP των τελικών και προσέφερε στιγμές σπάνιας ομορφιάς με την αστείρευτη «αλητεία» του στα παρκέ του NBA.

Παρά την κατάκτηση του δακτυλιδιού, όλοι θα θυμούνται το απίστευτο καλάθι κόντρα στους Sixers στην δεύτερη φάση των πλέι οφ και στην τελευταία φάση όπου η μπάλα «χόρεψε» πάνω στην στεφάνη πριν καταλήξει στο δίχτυ και στείλει τους Βόρειους στους τελικούς της Ανατολής.

Ο επίσημος χορηγός του NBA, επέλεξε τις δέκα καλύτερες φάσεις της χρονιάς και ο Καουάι Λέοναρντ φιγουράρει δικαίως στην κορυφή ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς) είναι στην δεύτερη θέση.

Δείτε τα βίντεο:

#2, @Dame_Lillard called SERIES with this game-winner to advance the @trailblazers! ⌚️ #BestOfNBA pic.twitter.com/k9gR44B31C

— NBA (@NBA) August 31, 2019