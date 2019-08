Με σπέσιαλ βίντεο η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε τον… Mitrogoool

Ο Κώστας Μήτρογλου θα αγωνίζεται τη σεζόν 2019-20 στην Αϊντχόφεν ως δανεικός από τη Μαρσέιγ και η ολλανδική ομάδα τον ανακοίνωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η Αϊντχόφεν, ο 31χρονος επιθετικός εμφανίζεται με μία κουκούλα, την οποία βγάζει στη συνέχεια και εμφανίζεται το hashtag Mitrogoool. Η λεζάντα πάνω από το βίντεο αναγράφει «Υπάρχει ένας καινούριος παίκτης στην πόλη».

Δείτε το βίντεο:

There is a new player in town 🔱 pic.twitter.com/9y5xwy1r7V

We asked @kmitroglou to smile…

Be afraid, be very afraid 😎#MitroGoool pic.twitter.com/H0owuvItho

— PSV (@PSV) 22 Αυγούστου 2019