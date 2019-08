Κομισιόν: Έτοιμη για Brexit χωρίς συμφωνία

Μέχρι και οι σκύλοι είναι ενάντια στο Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Eχει πάρει μέρος μαζί με τον κηδεμόνα του anti-Brexit διαμαρτυρία «No to Boris, Yes to Europe».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη για ένα Brexit χωρίς συμφωνία και πως η Βρετανία θα υποφέρει πιο πολύ απ΄όλους σε ένα τέτοιο σενάριο. Μιλώντας στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Νατάσα Μπερτό δήλωσε πως μια έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία δεν θα ήταν ποτέ το σενάριο που θα προτιμούσε η ΕΕ και πρόσθεσε πως η Επιτροπή δεν θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη να γίνουν επιπλέον προετοιμασίες για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε αυτό το στάδιο. «Αυτό θα προκαλέσει προφανώς σημαντική αναστάτωση τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις και αυτό θα έχει έναν σοβαρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μπερτό αναφερόμενη σε ενδεχόμενο αιφνίδιο διαζύγιο. «Θα είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος για το Ηνωμένο Βασίλειο απ’ ό,τι για την ΕΕ των 27 χωρών». Υπενθύμισε πως ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει πει ότι στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία «οι Βρετανοί θα είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters