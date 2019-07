Ισπανία: Αυτοδυναμία των Podemos «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις

Spain's caretaker Prime Minister Pedro Sanchez speaks at the Spanish parliament in Madrid, Spain, Tuesday, July 23, 2019. Sanchez is facing the first of two opportunities to win the endorsement of the national Parliament needed to form a government. (AP Photo/Manu Fernandez)

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας διεύρυνε το προβάδισμά του σε μια δημοσκόπηση, που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία το θέτει δυνητικά σε πορεία αυτοδυναμίας σε πιθανές πρόωρες εκλογές, αφού απέτυχε να πείσει τους βουλευτές να δώσουν το πράσινο φως στην κυβέρνηση του ηγέτη του Πέδρο Σάντσεθ. Αφότου ηττήθηκε σε δύο κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες την περασμένη εβδομάδα, ο Σάντσεθ έχει διορία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου να επιλύσει το πολιτικό αδιέξοδο ή να έρθει αντιμέτωπος με νέες εκλογές τη 10η Νοεμβρίου. Η δημοσκόπηση για τον μήνα Ιούλιο του Κέντρου Κοινωνιολογικών Σπουδών (CIS), που δημοσιεύτηκε σήμερα και καταγράφει την πρόθεση ψήφου, δίνει στους Σοσιαλιστές ποσοστό 41,3%, αυξημένο σε σύγκριση με το 39,5% τον περασμένο μήνα και πολύ υψηλότερο σε σχέση με το 28,7% που είχε συγκεντρώσει τον Απρίλιο. Η τελευταία εκλογική αναμέτρηση στην οποία ένα μονάχα ισπανικό κόμμα εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν το 2011, όταν οι Συντηρητικοί του Μαριάνο Ραχόι έλαβαν ποσοστό 44,6%. Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν σχεδόν 3000 άνθρωποι και διενεργήθηκε το διάστημα 1ης- 11ης Ιουλίου, πριν από τη διεξαγωγή των δύο ψηφοφοριών στο κοινοβούλιο. Βάσει της έρευνας, οι Podemos κατέγραψαν άνοδο 0,4% και βρίσκονται στο 13,1%, πίσω από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, που έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,7%, στα ίδια επίπεδα από τον Ιούνιο. Το κεντροδεξιό Ciudadanos κατέγραψε πτώση, στο 12,3% από το 15,8% και το ακροδεξιό Vox βρίσκεται στο 4,6% από 5,1%.