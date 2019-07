Χαλκιδική: Διάμετρο 160 χλμ είχε η φονική «υπερκυτταρική» καταιγίδα

Extensive damages caused by severe weather conditions, leaving behind 6 dead, at Sozopoli village, Chalkidiki, Northern Greece, on July 11, 2019 / Εκτενείς καταστροφές που προκλήθηκαν απο ακραία καιρικά φαινόμενα, προκάλεσαν το θάνατο 6 ανθρώπων, στο χωριό Σωζόπολη, στις 11 Ιουλίου, 2019

Πολύ μεγάλη – περίπου 160 χιλιόμετρα – ήταν η οριζόντια διάμετρος της λεγόμενης «υπερκυτταρικής» καταιγίδας που έπληξε τη Χαλκιδική το βράδυ της 10ης Ιουλίου, αφήνοντας πίσω της επτά νεκρούς ενώ οι ισχυρότατες ριπές ανέμου έφθασαν τα 132 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης οι κορυφές των νεφών ξεπέρασαν τα 13 χιλιόμετρα, υπήρξε σημαντική κεραυνική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε ασυνήθιστα απότομη πτώση της θερμοκρασίας, που έφθασε τους επτά περίπου βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόνο δέκα λεπτά. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα -με στόχο την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και την ενημέρωση του κοινού- η επιστημονική ομάδα της μετεωρολογικής υπηρεσίας meteo.gr, που συνέλεξε και ανέλυσε δορυφορικές μετρήσεις, καθώς επίσης δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Χαλκιδική.