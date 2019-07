Ράμα: Δεν έχω ούτε ένα ελληνικό κύταρρο στο σώμα μου

Albanian Prime Minster Edi Rama speaks during a parliament session in Tirana, Monday, July 8, 2019. Albania's parliament has created an investigative commission to oust President Ilir Meta for allegedly violating the constitution with his attempt to cancel upcoming municipal elections. (AP Photo)

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, αφήνοντας αιχμές κατά του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα τοποθετήθηκε για δήθεν δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια, σύμφωνα με την οποία έχει καταγωγή από το ίδιο χωριό με το χωριό της μητέρας του, από το Βούνο της περιοχής της Χειμάρρας. «Κατά τη γνώμη μου, δε λέω, καθώς δεν πρέπει να επιδοθούμε σε πολεμικές που δημιουργούν προβλήματα, γιατί είναι γνωστό ότι είναι εύκολο με τη γείτονα χώρα», απαντάει ο Ράμα στην ερώτηση του δημοσιογράφου, όταν ερωτάται «σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις με την Ελλάδα». «Δεν θα ένιωθα καθόλου στενοχώρια αν είχα κι ένα μέρος ελληνικού αίματος, αλλά δεν έχω κανένα κύτταρο ελληνικό. Εγώ έχω στις φλέβες μία ανάμιξη αίματος» συνεχίζει ο αλβανός πρωθυπουργός. «Ενώ έχω κάποιες άλλες καταβολές. Όπως έχω, λογουχάρη, καταβολές από τη Σκόδρα, τη Μιρντίτα, το Βεράτι, το Βούνο. Επίσης θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι για μένα οι αλβανοί ορθόδοξοι δεν είναι έλληνες ορθόδοξοι». «Για να είμαστε ξεκάθαροι και γι αυτό» συμπληρώνει και συνεχίζει: «Επειδή από θρησκευτική άποψη έχω και καθολική και ορθόδοξη καταβολή και, εξαιτίας της βούλησης της γιαγιάς μου, ο ίδιος είμαι καθολικός, θα ήθελα να υπογραμμίσω ξεκάθαρα: Εμείς αυτό το κομμάτι το έχομε ξεχωρίσει, εκείνοι το έχουν κοινό. Εντωμεταξύ, τα αδέρφια μας της Μειονότητας είναι έλληνες κι ορθόδοξοι. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, οι επιθυμίες και οι στόχοι είναι οι καλύτεροι δυνατοί. Θέλουμε τη φιλία, την κατανόηση και το σεβασμό, διότι οι σχέσεις δεν εξαρτούνται από την καταγωγή οποιουδήποτε βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό δεν έχει σημασία».