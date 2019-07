Σα: « Όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε μια ακόμα πρόκριση»

Βίντεο ενόψει του αυριανού αγώνα (30/7, 21:30) με τη Βικτόρια Πλζεν ανάρτησε στα socia media η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σε αυτό εμφανίζεται ο Ζοζέ Σα να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα των ερυθρόλευκων να παροτρύνει τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο αλλά και να προστατεύσει την ομάδα.

«Προστατεύουμε τον Ολυμπιακό, εμψυχώνουμε την ομάδα και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε μία ακόμη μεγάλη πρόκριση. Πάμε μαζί για τη νίκη!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος γκολκίπερ.

@josesaoficial: Προστατεύουμε τον Ολυμπιακό, εμψυχώνουμε την ομάδα & όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε μία ακόμα πρόκριση! Πάμε όλοι μαζί για τη νίκη!/We protect Olympiacos, we boost our side’s morale and we will be there to celebrate another great qualification! All united for the win! pic.twitter.com/iPcT2rNKL9

