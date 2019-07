Καιρός: Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και βροχές την Τρίτη

Workers raise a slab at the Parthenon temple atop of Acropolis Hill in Athens, Greece, Tuesday, July 31, 2018. Years of repair work continue at the the 2,500-year-old Parthenon temple. (AP Photo/Jon Gambrell)

Τους 40 βαθμούς Κελσίου άγγιξε τη Δευτέρα το μεσημέρι της Δευτέρας ο υδράργυρος με την υψηλότερη θερμοκρασία, 39,7 βαθμούς Κελσίου, να καταγράφεται στο Κρανίδι. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Άργος (37,8), στον Θεολόγο Φθιώτιδας (37,2) στο Χαροκόπειο στην Καλλιθέα (επίσης 37,2) και στην Τανάγρα (37,1). Ωστόσο, την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη έως και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και σποραδικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 33, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά από 23 έως 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 30 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 32, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 22 έως 31 και στην Κρήτη από 20 έως 34. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και τις Σποράδες θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στο υπόλοιπο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, από το πρωί όμως θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη ασθενή βροχόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς.