Tourists travel to the Greek islands from the port of Piraeus, July 28, 2019. / Τουρίστες ταξιδεύουν προς τα Ελληνικά νησιά, από το λιμάνι του Πειραιά, στις 28 Ιουλίου, 2019

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, που εγκαταλείπουν την Αθήνα και κατευθύνονται σε τουριστικούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωστόσο, ο καιρός δεν είναι και τόσο με το μέρος τους, καθώς το Σαββατοκύριακο σημειώνονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πηγή: onetv.gr