Ο Ντράγκι αποχωρεί με ένα νέο κύκλο ποσοτικής χαλάρωσης

President of European Central Bank Mario Draghi talks to the media during a press conference following the meeting of the ECB governing council in Frankfurt, Germany,Thursday, Jan.24, 2019. (Arne Dedert/dpa via AP)

Ο Μάριο Ντράγκι τρεις μήνες προτού αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ ξαναγέμισε το… μπαζούκας για έναν νέο κύκλο ποσοτικής χαλάρωσης (QE) δημιουργώντας ελπίδες ότι αυτή τη φορά και τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι θα μεσολαβήσει η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας τουλάχιστον κατά τρεις βαθμίδες από τους οίκους αξιολόγησης. Όπως αναφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ, ο Ιταλός, ο οποίος προφανώς θέλει να μείνει στην Ιστορία για την αποτελεσματική (σε μεγάλο βαθμό) αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και για τον «πόλεμο» που έχει κηρύξει στην ύφεση που απειλεί την ευρωζώνη, την Πέμπτη, μετά την καθιερωμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, προετοίμασε τις αγορές για νέο γύρο νομισματικής χαλάρωσης από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για κίνηση που έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, και κυρίως τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής που έχει φέρει ο εμπορικός πόλεμος, την υποχώρηση της κατανάλωσης, αλλά και την παραμονή του πληθωρισμού σε επίπεδα αρκετά κάτω από το 2% που θέτει σαν στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση στο σήμα που εξέπεμψε… Τρεις μήνες προτού λήξει η θητεία του ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, ο Σούπερ Μάριο στρώνει τον δρόμο για να κάνει πιο ομαλή τη μετάβαση για τη διάδοχό του, την Κριστίν Λαγκάρντ. Η μείωση που εξετάζει ο Ντράγκι εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η ΕΚΤ τις εμπορικές τράπεζες, το οποίο σύμφωνα με οικονομολόγους σε διεθνή μέσα ενημέρωσης αναμένεται να μειωθεί μετά το καλοκαίρι κατά 10 μονάδες βάσης, στο μείον 0,5%. Προς το παρόν η ΕΚΤ προετοιμάζει το κλίμα, καθώς άλλαξε τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Ντράγκι για να προετοιμάσει τις αγορές για τη μελλοντική πολιτική της κεντρικής τράπεζας. Ενώ μέχρι τώρα ανέφερε ότι τα επιτόκια δανεισμού σε ευρώ θα παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, αυτή τη φορά έδωσε σήμα ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει στα τρέχοντα ή θα μειωθεί σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, μέχρι και τα μέσα του 2020. Επίσης η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει σε στελέχη της να εξετάσουν και την υιοθέτηση άλλων μέτρων που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι αγορές κρατικών ομολόγων ενταγμένες σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Πρόκειται για μία ακόμα στροφή προς πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, την οποία έχουν αρχίσει να κάνουν όλο και περισσότερες κεντρικές τράπεζες, με πρώτη την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η Fed αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων του δολαρίου στην προγραμματισμένη συνεδρίαση των μελών της στο τέλος του μήνα, η οποία αναμένεται ότι θα είναι της τάξης του 0,25% ύστερα από αρκετές απανωτές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΚΤ για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής έχει οριστεί στις 12 Σεπτεμβρίου και μετά στις 24 Οκτωβρίου. Η θητεία του Ντράγκι λήγει επισήμως στις 31 Οκτωβρίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Μάριο Ντράγκι θα συμμετάσχει σε μόνο άλλες δύο συνεδριάσεις χάραξης νομισματικής πολιτικής της τράπεζας.