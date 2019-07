Ο master Αντετοκούνμπο διδάσκει την τέχνη του eurostep (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι ο MVP του ΝΒΑ και όπως είναι λογικό βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ ακόμα και στην off season.

Μια από τις κινήσεις που έχει τελειοποιήσει ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και είναι σχεδόν μη αντιμετωπίσιμη, είναι το περιβόητο eurostep το οποίο λόγω του τεράστιου διασκελισμού του τον βοηθά να υπερκεράσει κάθε αμυντικό που θα βρεθεί στον δρόμο του όταν έχει ανοικτό γήπεδο μπροστά του.

Ο Greek Freak λοιπόν σε ρόλο… δασκάλου βρέθηκε σε ένα σχολείο ως καλεσμένος και προσπάθησε να εμφυσήσει σε δύο νεαρούς αθλητές τα μυστικά του eurostep, με τις κάμερες που τον ακολουθούν πλέον σχεδόν σε κάθε του βήμα, να καταγράφουν την προσπάθειά του αυτή.

Giannis explains the fundamentals of his Eurostep 📋

(via @CashNastyGaming) pic.twitter.com/hbymqzNJmE

— ESPN (@espn) July 27, 2019