Premier League : Από τη Ρεάλ στην Άρσεναλ ο Θεμπάγιος

Παρ’ όλο που χθες ο Ουνάι Έμερι εξέφρασε κάποια ανησυχία για τον δανεισμό του Θεμπάγιος, μετά τον τραυματισμό του Μάρκο Ασένσιο, η συμφωνία των δύο πλευρών δεν ακυρώθηκε.

Ο Θεμπάγιος ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από την Άρσεναλ, ενώ στο συμβόλαιό του μπήκε και οψιόν αγοράς.

Ο 21χρονος Ισπανός πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική του στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών.

Πέρυσι πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, πετυχαίνοντας 3 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

🇪🇸 #HolaDani 👋

Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46 😎 pic.twitter.com/8gZLggahJZ

— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019