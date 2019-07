Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ : Η 11αδα του Δικέφαλου

Στις 19:00 ξεκινάει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ μια ακόμα πρόβα για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τον Άγιαξ για τα προκριματικά του Champions League.

Στο δυσκολότερο φιλικό από αυτά που έχουν δώσει μέχρι σήμερα οι Θεσσαλονικείς, ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε να ξεκινήσει με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Γιαννούλης, ενώ κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Κρέσπο και Βαρέλα. στη μεσαία γραμμή οι Μίσιτς και Ελ Καντουρί στις πλευρές οι Ζαμπά και Μπίσεσβαρ και στην επίθεση οι Πέλκας και Άκμπομ.

#Starting11 Our starting line up for the friendly game against @rscanderlecht in Belgium #RSCAPAOK #FriendlyGame #PreSeason #OwnTheTop pic.twitter.com/6pRsVgPXGE

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 23, 2019