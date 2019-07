Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Πέδρο Μαρτίνς

LIVE – H Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν! / LIVE – Press Conference for the match against FC Viktoria Plzeň!#Olympiacos #UCL #VIKOLY #PressConference

Δημοσιεύτηκε από Olympiacos FC στις Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019