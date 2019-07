Τσίπρας σε ΝΔ: Μακάρι η μεταμόρφωσή σας να συνιστά δείγμα στροφής στον πολιτικό πολιτισμό

Κριτική στην κυβέρνηση για τα όσα υποστήριζε ως αξιωματική αντιπολίτευση άσκησε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει την αυτοκριτική του για τα όσα καταλόγιζε τότε στην κυβέρνηση σχετικά με την οικονομία, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, την ακροδεξιά, την τραγωδία στο Μάτι, προσθέτοντας ότι τα έκανε για ψηφοθηρικούς λόγους.

«Μου έκανε εντύπωση, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας:

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο».

Στη συνέχεια, ο Αλ. Τσίπρας επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία που έμαθε από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο: «You can’t teach an old dog, new tricks», δηλαδή «δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα».

«Δεν νικήσατε κανένα λαϊκισμό, τον τροφοδοτήσατε πολλές φορές» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

«Ο κ. Μητσοτάκης δίνει συνεντεύξεις λέγοντας πως νίκησε τον λαϊκισμό. Είναι ο ίδιος που ζητούσε εκλογές επί 3,5 χρόνια, καταστροφολογώντας και προεξοφλώντας την αποτυχία μας, παρότι γνώριζε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία» ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «για αντιπολιτευτικούς λόγους έδωσε κάλυψη στον εθνικισμό, το μίσος, το διχασμό και την τρομοκρατία έναντι εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αγκάλιασε τον εθνολαϊκισμό και υιοθέτησε απόψεις που δεν πίστευε για αντιπολιτευτικούς λόγους».

«Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έκαναν το λαϊκισμό κινητήρια δύναμη της πολιτικής τους επικράτησης και αυτή η επιλογή θα τους ακολουθεί. Έτσι άλλωστε συγκρουστήκαμε. Εμείς με τα πεπραγμένα μας και την αλήθεια, εκείνοι με το ψέμα και την παραπλάνηση» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Αναφορικά με τις… κωλοτούμπες της κάθε κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως στη ρυθμική γυμναστική έχει σημασία η προσγείωση και όχι η φορά της κωλοτούμπας, αν είναι προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2018 έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για μια νέα οικονομική πολιτική, βασισμένη στη στήριξη της ανάπτυξης και στην ελάφρυνση των βαρών για τα μεσαία στρώματα και τις λαϊκές τάξεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6%, την παροχή μόνιμης 13ης σύνταξης και την ακύρωση περικοπής συντάξεων από 1/1/19. «Αυτό ήταν το 4ο μνημόνιο; Προφανώς και όχι. Αυτό ήταν το τέλος των μνημονίων» πρόσθεσε.

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει άμεσα και συγκεκριμένα σε όσα έχουμε ήδη δρομολογήσει: Θα ακυρώσει όσα νομοθετήσαμε και όσα εξαγγείλαμε για το 2020; Θα φέρει νέα μέτρα λιτότητας ύψους 2,5 με 3 δισ. ευρώ για το 2020; Διότι τόσο είναι το κενό που δημιουργείται με βάση το στόχο του 3,5%» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.