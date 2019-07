Ντέιβις για τη συνεργασία με Κάζινς : «Λατρεύω να παίζω μαζί του»

Οι Άντονι Ντέιβις και ΝτεΜάρκους Κάζινς θα είναι ξανά συμπαίκτες αφού θα βρεθούν παρέα στους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού θυμίζουμε πως ήταν μαζί και στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές φροντ λάιν του ΝΒΑ.

Ο Ντέιβις παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο του Λος Άντζελες και μεταξύ άλλων μίλησε για τον φίλο και συμπαίκτη του. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην περίοδο που ήταν συμπαίκτες στους «πελεκάνους», ενώ τόνισε πως του αρέσει πολύ να παίζει πολύ με τον 28χρονο πρώην παίκτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέιβις για τον Κάζινς:

«Πριν έρθει στη Νέα Ορλεάνη τον γνώριζα εκτός παρκέ αρκετά καλά και μετά μέσα στο παρκέ όλη η προσοχή των media έγινε συναισθηματική. Εγώ δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Εγώ κι αυτός ήμασταν πραγματικά κοντά και του είχα πει πως «έχουμε ένα στόχο» και το κατάλαβε», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ νομίζω όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σπάνιο να μιλάς γι αυτόν ότι είναι «συναισθηματικό». Όταν είσαι σε μια φάση όπως τώρα αυτό δεν μπορεί να είναι πρόβλημα γιατί έχεις ένα στόχο, δηλαδή τη νίκη. Λατρεύω να παίζω μαζί με τον Κάζινς.

Προφανώς δεν θέλαμε να τελειώσει έτσι αλλά έπρεπε να προχωρήσει και να κάνει το καλύτερο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να επανενωθούμε σε μια εξαιρετική κατάσταση, οπότε είμαι ενθουσιασμένος».

