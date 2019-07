Από την ΑΕΚ στη Βίρτους Μπολόνια ο Χάντερ

Η μεταγραφή του Βινς Χάντερ στην Βίρτους Μπολόνια είχε οδηγηθεί σε ένα… σίριαλ με πολλά επεισόδια, αφού μετά τα πρώτα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με την ιταλική ομάδα, πριν λίγες ημέρες είχαν προκύψει νέα που έλεγαν το αντίθετο.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως λόγω του ότι το θέμα είχε παγώσει και δεν υπήρχε κάποια επισημοποίηση της συμφωνίας, οι δύο πλευρές τα είχαν… χαλάσει με αποτέλεσμα να μην φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Μπολόνια την καριέρα του.

Αυτή τη φορά ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας «Sportando», Εμιλιάνο Κάρσια, αναφέρει στο ρεπορτάζ του πως πλέον υπάρχει πλήρη συμφωνία ανάμεσα στον Χάντερ και την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Βίρτους θα αποδεσμεύσει τον Ντέγιαν Κράβιτς με σκοπό να κάνει χώρο για να έρθει ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Παράλληλα, όπως τονίζει σε άλλο δημοσίευμα του το «Sportando» οι Ιταλοί βρίσκονται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Αλεξέι Νίκολιτς από την Παρτιζάν, πληρώνοντας το buy-out που έχει ορίσει η σερβική ομάδα.

Sportando’s @AlessandroMagg4 is reporting that Virtus Bologna will sign Vince Hunter after all. The deal has been reached today after the negotiations were stalling over last days.

With Hunter coming, Dejan Kravic is leaving the team.@Tsaltas46 first reported about Hunter and V https://t.co/GerUaaYtmR

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 21, 2019