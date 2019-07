Ο Φέντερερ έδειξε στον Ναδάλ ποιος κάνει κουμάντο στο χορτάρι

Στο χώμα βασιλιάς είναι ο Ράφαελ Ναδάλ, αλλά στο χορτάρι κουμάντο κάνει ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός «μαέστρος» με μια φανταστική εμφάνιση επικράτησε στον ημιτελικό του Ισπανού τενίστα με 3-1 σετ (7-6 [3], 1-6, 6-3, 6-4) και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Ο 37χρονος βγήκε νικητής στην επική μάχη με τον αιώνιο… εχθρό του και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου θα μονομαχήσει με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο αειθαλής Ρότζερ Φέντερερ θα προσπαθήσει να αποκαθηλώσει τον Σέρβο και να κερδίσει τον 9ο τίτλο του στο βρετανικό γκραντ σλαμ.

Αυτός είναι ο 31ος τελικός σε επίπεδο Γκραντ Σλαμ για τον «μαέστρο», ο οποίος απέναντι στον «Νόλε» θα διεκδικήσει τον 21ο τίτλο του στο κορυφαίο επίπεδο. Μια ακόμα σπουδαία παράσταση από τον «Ροτζέλιο», ο οποίος πήρε εκδίκηση από τον «Ματαντόρ» για την ήττα πριν από λίγες εβδομάδες στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός (3-0).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Φέντερερ με την πρόκρισή του ισοφάρισε το ρεκόρ με τους περισσότερους τελικούς σε ένα Γκραντ Σλαμ, το οποίο κατέχει ο Ράφαελ Ναδάλ με 12 στο Ρολάν Γκαρός. Ο Ελβετός απέδειξε περίτρανα για μια ακόμα φορά ότι είναι ο Βασιλιάς στο Wimbledon και την Κυριακή θα ψάξει τον 4ο φετινό του τίτλο, τον 20ό στο γρασίδι και 103ο συνολικά στην καριέρα του, στην οποία έχει παίξει σε 156 τελικούς (102-53).

Αν τα καταφέρει, θα ανέβει στη δεύτερη θέση και θα ρίξει στην τρίτη τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος για δεύτερη σερί χρονιά αποκλείστηκε στα ημιτελικά.

Η εικόνα του αγώνα:

Στο πρώτο κομμάτι του πρώτου σετ οι δύο τενίστες κρατούσαν με σχετική άνεση τα σερβίς τους, με τον Φέντερερ πάντως να έχει καλύτερα ποσοστά στο πρώτο σερβίς. Στο 8ο γκέιμ ο Ελβετός είχε την ευκαιρία να «σπάσει» το σερβίς του Ναδάλ, αλλά ο Ισπανός «έσβησε» το μπρέικ πόιντ και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ρότζερ αποδείχθηκε ψυχραιμότερος, έβγαλε καλύτερους πόντους και με 7-3 έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ οι ρόλοι αντιστράφηκαν, ο Ισπανός κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και με δύο μπρέικ στο τέταρτο και έκτο γκέιμ έκανε το 6-1 και το 1-1 στα σετ. Ο τρόπος που έχασε το σετ δεν πτόησε τον Φέντερερ. Ο Ελβετός μάζεψε τα κομμάτια του, ανέβασε την απόδοσή του και με μπρέικ σε καθοριστικό σημείο έκανε το 6-3 και πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ.

Ο «Ροτζέλιο» με την ψυχολογία στα ύψη συνέχισε να κάνει στο κορτ τα «μαγικά» και πέτυχε νωρίς μπρέικ κάνοντας το 3-1. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και παρά τη μάχη που έδωσε ο Ναδάλ κατάφερε στο πέμπτο ματς πόιντ να κλείσει το παιχνίδι και να πάρει μια επική νίκη μετά από 3 ώρες και 2 λεπτά συνολικού παιχνιδιού.

Αυτή ήταν η 15η νίκη για τον Φέντερερ απέναντι στον Ναδάλ (15-25), 3η σε 4 αναμετρήσεις στο γρασίδι και στο Wimbledon (3-1) και 6η στις 7 τελευταίες συναντήσεις τους.

