Ανανέωσε με τη Βέρντερ Βρέμης ο Καπίνο

Στη Γερμανία θα συνεχίσει αν αγωνίζεται ο Στέφανος Καπίνο αφού η Βέρντερ Βρέμης ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο 25χρονος γκολκίπερ έδειξε αρκετά καλά στοιχεία την περασμένη χρονιά, αν και αντιμετώπισε έναν τραυματισμό που του επέτρεψε να αγωνιστεί μόνο στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του προπονητή της ομάδας, Φλοριάν Κόφελντ.

Για τον Καπίνο μίλησαν τόσο ο εκτελεστικός διευθυντής της Βέρντερ, Φρανκ Μπάουμαν, που είπε: «Την περασμένη σεζόν απέδειξε πως είναι μια εξαιρετική επιλογή όταν χρειάζεται να προσφέρει. Είμαστε τρομερά ικανοποιημένοι μαζί του», ενώ ο τεχνικός του συλλόγου ανέφερε:

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω την εκτίμηση που του τρέφω. Ο Στέφανος είναι τρομερή μονάδα για την ομάδα. Καθημερινά στην προπόνηση τα δίνει όλα, ενώ είναι σημαντική η συμβολή του και εκτός γηπέδου και δεν θέλαμε να χάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά».

Stefanos #Kapino has extended his contract with #Werder 💪✍️

Here’s to many more great years together, Kapi! 💚#Zillerdeich2019 pic.twitter.com/pLlmk07UhJ

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 10, 2019