Ποιος παίκτης είναι από τους αγαπημένους του Ρικ Πιτίνο

Ο 25χρονος γκαρντ Τέρι Ροζίερ θήτευσε στο Louisville υπό το βλέμμα του Ρικ Πιτίνο προτού ταξιδέψει προς τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και τους Σέλτικς.

Μετά από την καλή παρουσία των τελευταίων ετών, ετοιμάζεται για την free agency και ο πρώην τεχνικός του Παναθηναικού του έπλεξε το εγκώμιο μέσω twitter.

«Ανυπομονώ να δω τι θα δείξει το μέλλον για τον Τέρι Ροζίερ. Σκληρός, αξιόπιστος, δουλευταράς και ικανός για ριμπάουντ από το σημείο των γκαρντ. Ένας από τους αγαπημένους μου, έκανε αυτό που έπρεπε κάθε μέρα», ανέφερε ο θρύλος του NCAA.

Excited to see what the future holds for @T_Rozzay3. Tough, dependable, hard working and rebounds from the guard spot. One of my favorites- brought it every day!!

— Rick Pitino (@RealPitino) June 28, 2019