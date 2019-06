SOS από τη Γροιλανδία: Έλιωσε το 40% των πάγων σε μία ημέρα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η διαπίστωση ότι σε μία μόλις ημέρα, την Πέμπτη, πάνω από το 40% των πάγων της Γροιλανδίας έλιωσαν. Πρόκειται για κάτι εντελώς ασυνήθιστο για την εποχή.

Η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο νησί με παγετούς. Η μέση περίοδος τήξης για τη Γροιλανδία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με το μεγαλύτερο μέρος της τήξης να συμβαίνει τον Ιούλιο.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

Η αιφνίδια αύξηση της ποσότητας του πάγου που έλιωσε «είναι ασυνήθιστη, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει» αναφέρει ο Thomas Mote ερευνητής στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στο CNN.

«Είναι συγκρίσιμο με κάποιες καταγραφές που είχαμε τον Ιούνιο του 2012», δήλωσε ο Mote αναφερόμενος στο φαινόμενο. Το 2012 καταγράφηκε η τήξη του μεγαλύτερου μέρους των πάγων της περιοχής.

Ωστόσο, το γεγονός ότι φέτος η μαζική τήξη αρχίζει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία είναι ένα κακό σημάδι, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Εξηγούν ότι αν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί, θα μπορούσε να καταγραφεί ένα νέο δυσάρεστο ρεκόρ.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn’t quite get to #SummitCamp which was just below 0°C

The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

— Greenland (@greenlandicesmb) June 14, 2019