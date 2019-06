Πέθανε ο 24χρονος πρωταθλητής στο καράτε, Γιώργος Κωστούρος

View this post on Instagram

Δεν έχω λόγια….τέτοιες στιγμές απλά νοιώθεις και συμπονάς την οικογένεια αυτού του αγγέλου που έφυγε από κοντά μας !!! Όλη η οικογένεια του καράτε θα προσεύχεται να είσαι καλά εκεί που είσαι και κουραγιο στην οικογένεια του Γιώργου μας !!! Μακαρι να μπορούσαμε έστω και λίγο να απαλύνουμε τον πόνο με λόγια σε κάποιον που χάνει το παιδί του ….