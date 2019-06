Αποκολλήθηκε ρόδα λούνα παρκ στη Σεβίλλη – 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν

epa07634603 A view of damage to an amusement ride after an accident occurred in the early hours at a fairground in San Jose de la Rinconada, Seville, Spain, 08 June 2019. The accident resulted in 28 people injured. EPA/Jose Manuel vidal

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο λούνα παρκ San José de la Rinconada στη Σεβίλλη. Γύρω στις 1:50, για άγνωστο ακόμη λόγο η ρόδα αποκολλήθηκε από την βάση της, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πετάγεται δεξιά και αριστερά, καθώς συνέχιζε να κινείται με ταχύτητα. Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε σε πολλά βίντεο. Η ρόδα ήταν γεμάτη κόσμο, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με εννιά από αυτούς να διακομίζονται σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι – ελαφρά τραυματίες – μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας στη Σεβίλλη για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πιο σοβαρά απ’ όλους είναι ένα 13χρονο κορίτσι, που έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι άλλα τραύματα, με τη ζωή της ευτυχώς να είναι εκτός κινδύνου. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παραμένει κι ένα αγόρι, η κατάσταση του οποίου είναι σταθερή. Σύμφωνα με το Europa Press που επικαλείται δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, Χαβιέρ Ερνάντεθ, τα δυο παιδιά είναι οι μοναδικοί από τους τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο. Η εταιρία που διαχειρίζεται το λούνα παρκ στη Σεβίλλη υποστήριξε, σε ανακοίνωσή της, ότι είχε κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ αρχές της πόλης έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και οι αιτίες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες. Αμέσως μετά το ατύχημα, ο χώρος σφραγίστηκε κι έκλεισε.