Πιτίνο: «Τίποτα καλύτερο από τη φιλοξενία των Ελλήνων» (pic)

Η γυναίκα του Αμερικανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, Τζοάν, επισκέφθηκε την χώρα μας με σκοπό να παρακολουθήσει τους αγώνες του Τριφυλλιού.

Από την στιγμή που οι αγώνες των play offs αναβλήθηκαν η σύζυγος του Ρικ Πιτίνο αποφάσισε να πάει διακοπές στην Σαντορίνη!

Λίγες μέρες αργότερα, ο 66χρονος τεχνικός του Τριφυλλιού έγραψε στο Twitter:

«Η γυναίκα μου και η καλύτερή της φίλη πέρασαν φανταστικά στη Σαντορίνη και στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη φιλοξενία των Ελλήνων».

Δείτε το σχετικό tweet:

My wife and her best friend had an awesome time in Santorini and Athens. Nothing better than the hospitality of Greek people. pic.twitter.com/qbmLv6tAdc

— Rick Pitino (@RealPitino) May 18, 2019