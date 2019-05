Η εξυπνάδα του Άρνολντ και το ball boy που έγινε αφανής ήρωας

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε μια τεράστια ανατροπή κόντρα στην Μπαρτσελόνα και με το 4-0 επί των Καταλανών πήραν μια παλικαρίσια πρόκριση.

Το γκολ που έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό στην Μαδρίτη σημείωσε ο Ντιβόκ Οριγκί στο 79′ έπειτα από μία ασυνήθιστη εκτέλεση κόρνερ του Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ.

Χρειάστηκε όμως προηγουμένως και η συνδρομή ενός Ball boy, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του και ο Γκρέιαμ Σούνες (που κατέκτησε ως ποδοσφαιριστής τρία Κύπελλα Ευρώπης με τους Κόκκινους και εν συνεχεία τους καθοδήγησε και ως προπονητής).

Όπως εξήγησε ο θρύλος της ομάδας, το παιδί συνέβαλε στον αιφνιδιασμό της άμυνας των Μπλαουγκράνα, καθώς αφενός φρόντισε να στηθεί άμεσα νέα μπάλα στο σημείο του κόρνερ αφετέρου ζήτησε εκείνη που βρισκόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την Οριγκί.

Την ίδια ώρα ο Αλεξάντερ – Άρνολντ προσποιήθηκε ότι θα αφήσει τον Σακίρι που ερχόταν προς το μέρος του να εκτελέσει το κόρνερ, όμως με ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης ανέλαβε το χτύπημα και συνέλαβε κοιμώμενη την άμυνα της Μπαρτσελόνα.

Κατάφερε να δει την κίνηση που έκανε ο Οριγκί και να του περάσει την μπάλα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή, με τον 24χρονο διεθνή Βέλγο να την στέλνει στα δίχτυα.

Σε ό,τι αφορά το ball boy χρήζει μάλιστα επισήμανσης ότι ο Σούνες παρότρυνε τους ανθρώπους της Λιβερπουλ να το επιβραβεύσουν με δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League.

Δείτε το γκολ του Ορίγκι μετά την πάσα του Άρνολντ:

Well… that was clever. Origi makes it 4 for Liverpool. pic.twitter.com/uwGWIAFF6I

Graeme Souness on @VMSportIE calling for a season ticket and 2 Champions League Final tickets for the ballboy who gave the ball to Alexander-Arnold so quickly for the corner. Good call

— Stephen Doyle (@dubsoulrebel) May 7, 2019