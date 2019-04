Γιώργος Λάνθιμος : Στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ των Καννών

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ελ Φάνινγκ, ο Γάλλος δημιουργός κόμικς Ενκί Μπιλάλ και ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρομπέν Καμπιγιό θα απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, την κριτική επιτροπή του 72ου Φεστιβάλ των Καννών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες θα περιστοιχίζουν τον πρόεδρο της επιτροπής, τον Μεξικανό σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, το όνομα του οποίου είχε ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν επίσης η ηθοποιός και σκηνοθέτης από τη Μπουρκίνα Φάσο Μεμουνά Ντιάγε όπως και άλλοι τρεις σκηνοθέτες και σεναριογράφοι: η Αμερικανίδα Κέλι Ράικαρντ, η Ιταλίδα Αλίτσε Ρορβάκερ και ο Πολωνός Παβέλ Παβλικόφσκι.

Η επιτροπή θα απομείνει τα βραβεία της στις 25 Μαΐου.

