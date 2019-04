Άγιαξ : Σε 24 δευτερόλεπτα η τέχνη της αρμονίας

Το φοβερά μωρά του Έρικ Τεν Χαγκ παρέδωσαν (ξανά) μαθήματα ποδοσφαιρικής μαγείας, αυτή τη φορά στο Τορίνο, επικράτησαν του «φαβορί» της φετινής διοργάνωσης – Γιουβέντους με (1-2) και ανάγκασαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του να υποκλιθούν στο μεγαλείο τους!

Αυτά που δίδαξε ο Γιόχαν Κρόιφ βρήκαν ξανά εφαρμογή από τους μπόμπιρες του Αίαντα, οι οποίοι μάγευαν με τον τρόπο που κινούνταν στο χορτάρι.

Είχαν άγνοια κινδύνου που έβαζε στα πόδια τους φτερά και έκανα ό,τι ήθελαν στην Ιταλία κόντρα στην ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Τον γύρο ρου διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο, στο οποίο (παρότι το τελείωμα της φάσης είναι κακό) οι παίκτες του Άγιαξ διδάσκουν… αρμονία/ γεωμετρία!

Δείτε το:

I mean this build-up by Ajax is one of the most beautiful things I’ve seenpic.twitter.com/Toq1ZLcLck

— USMNT Videos (@USMNTvideos) April 16, 2019