Πιτίνο: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι στο Φάιναλ φορ»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ρικ Πιτίνο μίλησε για τον Γκιστ, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους αυτός και οι παίκτες του.

«Είμαι χαρούμενος που βλέπω τον Γκιστ να κάνει τζόκινγκ και ελπίζω ότι θα τον δω να κάνει και προπόνηση. Είναι αρκετά σημαντικός για τη σειρά αυτή και τον χρειαζόμαστε», ήταν τα πρώτα λόγια του για τη συμμετοχή του Αμερικανού στην αυριανή αναμέτρηση και συνέχισε μιλώντας για τη σειρά των αγώνων:

«Κάνετε ένα μεγάλο λάθος… Κοιτάτε τον αντίπαλο και όχι τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαστε μια ομάδα καλών σουτέρ. Εάν μας βάλετε στο μισό γήπεδο τότε θα δείξουμε όλες τις αδυναμίες μας. Εάν μας βάλετε σε όλο το παρκέ τότε θα δείξουμε όλες τις δυνατότητές μας. Εσείς κοιτάτε για τον αντίπαλο και όχι τον Παναθηναϊκό για το πώς θέλουμε εμείς να παίζουμε». Συνεχίζοντας ανέφερε:

«Είμαστε από τις καλύτερες ομάδες στον αιφνιδιασμό και τις χειρότερες στο μισό γήπεδο και το σουτ. Για αυτό και θέλουμε να τρέξουμε για να είμαστε στα πλεονεκτήματά μας. Παίζουν ρόλο στο μπάσκετ της Ευρωλίγκας τα μπάτζετ. Ένα μπάτζετ 30 εκατομμυρίων και ένα μπάτζετ δέκα διαφέρουν.

Όμως πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις σε κάθε κανόνα. Μ’ αρέσει να νικάω και αυτό αρέσει και στην ομάδα μου. Μ’ αρέσει η φιλοσοφία της ομάδας, η ιστορία και η δυναμική της και πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι στο Φάιναλ φορ».

🎙@RealPitino «James Gist is a big part of this series. We need him»!#paobc #euroleague #panathinaikos #panathinaikosbc #gameon #Playoffs2019 pic.twitter.com/NToPK1DD8y

— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 16, 2019