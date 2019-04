Σίξερς – Νετς 102-111

Η «Ανατολή» έχει τους δικούς της νόμους στα πλει-οφ. Και το πρώτο «μπαμ» είναι γεγονός, από το πρώτο και όλας παιχνίδι. Οι Νετς πέρασαν μέσα από τη Φιλαδέλφεια (111-102) άρπαξαν το πλεονέκτημα από τους Σίξερς και έδωσαν με το καλησπέρα άλλο… χρώμα στην σειρά 3ος-6ος που λίγοι υπολόγιζαν ότι θα είχε σασπένς.

Όλο το… κόλπο για αυτή την αρπαγή της έδρας; Η αστοχία των 76ers από το τρίποντο. Τα έσπασαν με 3 εύστοχα σε 25 απόπειρες. Αν προσθέσει κανείς ότι ο Τζοέλ Εμπίντ έπαιξε στο… παρά ένα (ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του έως και 13 λεπτά πριν από το τζάμπολ (!), με ενοχλήσεις στο γόνατο) και τέλος πάντων δεν ήταν… Εμπίντ. Καταλαβαίνει πως οι γηπεδούχοι έδωσαν δικαιώματα στην παρέα του Ντι Άντζελο Ράσελ (26 πόντοι).

Το 22-31 της πρώτης περιόδου, η διαφορά που άγγιξε τους 20 στη δεύτερη και το 54-62 του ημιχρόνου κολάκευε τους γηπεδούχους που αν δεν είχαν πάρει 23 πόντους από τον Μπάτλερ, θα είχαν προ πολλού παραδώσει πνεύμα.

Η αλήθεια είναι πως στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μείωσαν και πίεσαν τους Νετς, ωστόσο η ομάδα του Μπρούκλιν δεν προβληματίστηκε ποτέ και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με σπουδαίο, με κοντρολαρισμένο, με όμορφο μπάσκετ απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχουν δείξει και από τη regular season πως δεν φοβούνται.

ΣΙΞΕΡΣ (Μπράουν): Μπάτλερ 36 (11/22 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα), Χάρις 4 (7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Εμπίντ 22 (5/15 σουτ, 12/18 βολές, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 μπλοκ, 3 λάθη), Ρέντικ 5 (1), Μπεν Σίμονς 9 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κοψίματα, 3 λάθη), Μαριάνοβιτς 13 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σκοτ 3 (1/7 τρίποντα), ΜακΚόνελ 4, Τζόναθον Σίμονς 4, Σμιθ, Μπόλντεν 2

ΝΕΤΣ (Άτκινσον): Κάρολ 11 (1), Κούρουτς, Άλεν, Χάρις 13 (3/4 τρίποντα), Ράσελ 26 (10/24 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντάντλι 4, Ντίνγουιντι 18 (2), ΛεΒέρτ 23 (3/3 τρίποντα), Ντέιβις 12 (16 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκρέιαμ 2.

