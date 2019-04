Ισραήλ – εκλογές: Τα πρώτα συγχαρητήρια λαμβάνει ο Νετανιάχου

Συγχαρητήρια πριν την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων λαμβάνει ήδη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Με βάση τις προβλέψεις των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, που βασίζονται στην καταμέτρηση του 97% των ψήφων, το Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου, κερδίζει 35 έδρες στην Κνεσέτ, όσες και το κεντροδεξιό κόμμα Γαλάζιο-Λευκό του Μπένι Γκαντζ. Όμως ο Νετανιάχου φαίνεται ότι εξασφαλίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με 65 έδρες, χάρη στα μικρότερα συντηρητικά και θρησκευτικά κόμματα.

Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, που φέρουν νικητή τον «φίλο» του, τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αυξάνουν τις πιθανότητες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουμε (την ειρήνη) τώρα που ο Μπίμπι κέρδισε», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ αναφερόταν στο ειρηνευτικό σχέδιο που εκπονούν οι συνεργάτες του από την ανάληψη των καθηκόντων του, το περιεχόμενο του οποίου έχει τηρηθεί μυστικό.

«Θέλω να συγχαρώ τον Μπίμπι Νετανιάχου (…) Είναι ίσως λίγο νωρίς, αλλά προφανώς κέρδισε», συνέχισε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «φανταστικό σύμμαχο» και «φίλο».

«Το γεγονός ότι ο Μπίμπι κέρδισε… Πιστεύω ότι θα δούμε να συμβαίνουν πράγματα όσον αφορά την ειρήνη», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παρουσιάσει σύντομα το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. «Δεν έδωσα ποτέ υποσχέσεις αλλά όλος ο κόσμος έλεγε ότι ήταν αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Πιστεύω ότι έχουμε μια ευκαιρία», υποστήριξε ο πρόεδρος.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς ήταν επίσης ένας από τους πρώτους ηγέτες στον κόσμο που συνεχάρη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί όμως ένα πράγμα είναι σαφές: έχετε –για μια ακόμη φορά– κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού του Ισραήλ καταρρίπτοντας πολλά ρεκόρ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter. «Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για τα εξαιρετικά αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών.»

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για την πέμπτη θητεία του ως πρωθυπουργού μετά την καταμέτρηση σχεδόν του συνόλου των ψήφων στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές οι οποίες έδειξαν ότι είναι σε καλύτερη θέση για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση απέναντι στο ψηφοδέλτιο Γαλάζιο-Λευκό (κεντροδεξιά) του Μπένι Γκαντζ.

Ο Κουρτς, ο οποίος όπως και ο Ισραηλινός ηγέτης ανήκει στο συντηρητικό στρατόπεδο, είναι καγκελάριος της Αυστρίας από τα τέλη του 2017 σε συνασπισμό με το ακροδεξιό FPO, ένα κόμμα που σχηματίστηκε από πρώην ναζί και οι ηγέτες του οποίου μποϊκοτάρονται από το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης της ιταλικής ακροδεξιάς, συνεχάρη τον «φίλο» του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέροντας: «Καλό κουράγιο στον φίλο μου Μπίμπι Νετανιάχου και τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Ισραήλ», έγραψε ο Σαλβίνι στο Twitter, αναρτώντας μια φωτογραφία της συνάντησής τους με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ιταλού υπουργού στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο.

Το μήνυμα του Σαλβίνι προκάλεσε έντονες επικρίσεις, με δεκάδες χρήστες του διαδικτύου να καταγγέλλουν την ισραηλινή πολιτική, τις δικαστικές περιπέτειες του Νετανιάχου… και την επιλογή του Σαλβίνι, υπουργού Εσωτερικών, να σχολιάζει πριν από τον επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζοτζέπε Κόντε, ή τον υπουργό Εξωτερικών.

Συγχαρητήρια στο Νετανιάχου έδωσε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρει: «Καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει το δρόμο για την πέμπτη σας θητεία στο πρωθυπουργικό αξίωμα, θα ήθελα να εκφράσω την ισχυρή δέσμευσή μου να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας προς όφελος των χωρών μας και της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

Dear @netanyahu congratulations for the victory of the @Likud_Party. As the election result paves the way for your 5th term as @IsraeliPM, I would like to express my strong commitment to continue working with you for the benefit of our countries & regional peace & stability. pic.twitter.com/zsVZaL5iqW

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) April 10, 2019