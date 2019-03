Οι γόνοι πήγαν ΣΥΡΙΖΑ

Θα σταθώ σε δύο ονόματα γόνων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την Ευρωβουλή. Πρώτα στη δικηγόρο Αννα Τσάτσου-Παπαδημητρίου, κόρη του συνταγματολόγου και πρώην ευρωβουλευτή (με το ΠαΣοΚ) Δημήτρη Τσάτσου και της Τζούλιας Τσιριμώκου-Πιμπλή, η οποία είχε διατελέσει και βουλευτής της ΝΔ επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πιο γνωστός όμως ήταν ο αείμνηστος σύζυγός της Γιώργος Παπαδημητρίου, εκ των πλέον στενών συνεργατών του Κώστα Σημίτη.

Το δεύτερο πρόσωπο στο οποίο θα σταθώ είναι η Μυρσίνη (ή Μυρσινάκι) Λοΐζου, μοναχοκόρη του Μάνου Λοΐζου. Είχε βραβευθεί από την ΚΝΕ, απαγόρευσε στο ΠαΣοΚ να χρησιμοποιεί το τραγούδι του πατέρα της «Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο» από το «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» και απαγόρευσε στη Χαρούλα Αλεξίου και σε άλλους στιχουργούς να βάλουν στίχους στο «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας».

Ο πύργος του Αλέξη

Οσους αναρωτιούνται πού χάθηκαν ο Πρωθυπουργός και η σύντροφός του Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα το τριήμερο, τους πληροφορώ ότι πήγαν μαζί με τους φίλους τους (και τους απαραίτητους άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του κ. Τσίπρα) στη Μάνη. Στη Λακωνική Μάνη. Εμενε στον ξακουστό πύργο Αραπάκη, ένα εντυπωσιακό, αναστηλωμένο αμυντικό οχυρό. Για το νηστίσιμο γεύμα της Καθαρής Δευτέρας έκλεισαν στην ταβέρνα «Τα 7 Αδέλφια», όπου τίμησαν τα καλαμαράκια, την ταραμοσαλάτα, τις γαρίδες, την παντζαροσαλάτα, τα βραστά χόρτα, το χταποδάκι και απόλαυσαν το λευκό κρασί.

…και τον πόνο μου ν’ ακούσει δεν αρνήθηκε

Στους διαδρόμους της Βουλής χθες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σφύριζαν έναν παλιό σκοπό, ένα αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Είναι αυτό που λέει «κάποιο άγαλμα στο δρόμο με θυμήθηκε και τον πόνο μου ν’ ακούσει δεν αρνήθηκε». Είναι το «Αγαλμα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσσα που τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος και το θυμήθηκαν μετά την αστεία πρόταση στον Κ. Βαρώτσο για ανταλλαγή αγαλμάτων με τα Σκόπια. Η υπόθεση του «Μακεδονικού» έχει πολύ… πόνο και πολύ κλάμα για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών θα αποκαλύψει ότι επρόκειτο για… γονατογράφημα που θα μας βασανίζει πολύ καιρό.

Ο Τσίπρας, ο Κυριάκος και η Μόρια

Ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός δεν έχει επισκεφθεί κανέναν καταυλισμό προσφύγων. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έχει επισκεφθεί όλους και την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο να βρεθεί για άλλη μία φορά στη Μυτιλήνη μαζί με τους πρόσφυγες. Θα επισκεφθεί τη Μόρια, όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική, Αλλά δεν θα πάει στη Μυτιλήνη μόνο για τους πρόσφυγες. Θα πάει και για τους ψαράδες, τους οποίους θα συναντήσει στο φημισμένο καφεμεζεδοπωλείο «Ερμής», ιδιοκτησίας Κυβέλης Σπανουδάκη-Λάσκαρη, το οποίο, πλέον του φημισμένου ούζου Μυτιλήνης που σερβίρει, μαγειρεύει και κολοκυθολούλουδα, σφουγγάτο, σπλήνα κρασάτη και άλλα. Ο κ. Μητσοτάκης θα στηρίξει και την υποψηφιότητα της Χριστιάνας Καλογήρου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το κόλπο των Σκοπιανών

Παντού στις διεθνείς εκπροσωπήσεις τους οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν τον όρο «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Λένε ότι μόνο με το «Μακεδονία» σκέτο μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις, με αυτό το όνομα τους ξέρει τόσα χρόνια ο κόσμος, αυτό το όνομα (λένε) εμπιστεύονται οι επενδυτές. Γράφουν με αυτόν τον τρόπο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εάν τύχει και περάσει κανείς υποψιασμένος από τα περίπτερα και δει σκέτο το «Μακεδονία» και διαμαρτυρηθεί, τότε έχουν έτοιμη λύση. Βάζουν μπροστά με ένα αυτοκόλλητο τη λέξη «Βόρεια» και… καθάρισαν. Μόνο που το αυτοκόλλητο «Βόρεια» είναι πολύ μικρότερο από το «Μακεδονία» και όταν περάσει ο κίνδυνος το βγάζουν τελείως.

Ο Ρουβάς, οι ρουβίτσες και οι εκλογές

Τελευταίως ακούγεται μετά επιτάσεως ότι ο Σάκης Ρουβάς ενδέχεται να είναι υποψήφιος βουλευτής ή ευρωβουλευτής με τη ΝΔ. Μόνο μία ασφαλής μέθοδος υπάρχει για να μάθεις την αλήθεια: ρώτησα ευθέως πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εάν σκέφτονται να εντάξουν τον Σάκη Ρουβά στα ψηφοδέλτια ή στα ευρωψηφοδέλτια. Εισέπραξα ως απάντηση ένα μεγαλοπρεπές «όχι», με την παρακάτω προσθήκη: «Ουδείς το ζήτησε να είναι υποψήφιος. Ούτε ο ίδιος. Αντιθέτως, υπήρξαν πολλά στελέχη της ΝΔ που ζήτησαν να μην είναι». Τότε πώς ετέθη το ζήτημα; ξαναρώτησα. Η Μαρία Σπυράκη ανέλαβε να απαντήσει: «Ηταν σε μερικούς στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά δεν έχει σημασία». Αυτά μου είπαν και σας τα μεταφέρω και δεν γνωρίζω εάν απογοήτευσα τις ρουβίτσες.

Ιθαγένεια σε… θανόντες Σλαβομακεδόνες

Επειδή τούτες τις ημέρες διεξάγεται συζήτηση για τις ελληνοποιήσεις, σας πληροφορώ ότι στο άρθρο 40 σχετικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση προτίθεται να χορηγήσει την ελληνική ιθαγένεια και σε θανόντες. Τι σημαίνει αυτό; Ο έχων έννομο συμφέρον (δηλαδή τα παιδί του θανόντος) μπορεί εάν το θελήσει να ζητήσει να δοθεί η ιθαγένεια στον νεκρό πατέρα του, αλλά σύμφωνα με τη ΝΔ αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση είναι πονηρό: Ο σκοπός τους, όπως κατήγγειλαν στη Βουλή οι Μάκης Βορίδης και Γιώργος Γεωργαντάς, είναι να χορηγήσουν ελληνική ιθαγένεια σε… Σλαβομακεδόνες (που έφυγαν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και τους είχε αφαιρεθεί η υπηκοότητα). Η ΝΔ υποψιάζεται πως όλοι αυτοί θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Απαντες οι πρωθυπουργοί μετά τη Μεταπολίτευση αρνήθηκαν να τους χορηγήσουν την ιθαγένεια και κυρίως ο Ανδρέας Παπανδρέου που η κυβέρνησή του χορήγησε ιθαγένεια στους Ελληνες της Ανατολικής Ευρώπης επειδή αναγκάστηκαν να φύγουν με τον Εμφύλιο.

Δαγκωτό Οκτώβριο

Ποιος είναι ο καλύτερος τόπος και τρόπος να μάθεις από έναν Συριζαίο ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα (πιο κοντά δεν γίνεται) πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές; Σ΄ένα μπαράκι (after hour) στην Αράχωβα, μ΄ένα ποτήρι ουίσκι on the rocks ανά χείρας, εκεί όπου συχνάζουν κυρίως οι δεξιοί. Γιατί σας το λέω αυτό; Επειδή σε γαλάζια παρέα στο Le Sapin (ελληνιστί «Ο Ελατος») στην Αράχοβα προσκλήθηκαν σε γαλάζια παρέα οι Αλέκος Φλαμπουράρης και Ολγα Γεροβασίλη. Στο μπαράκι βρέθηκαν μετά την παρουσία τους στο Συμπόσιο των Δελφών οι αδελφοί Βαρβιτσιώτη, η Αλεξία Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης καθώς και συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ήταν αυτός που ρώτησε τον κ. Φλαμπουράρη πότε ο Τσίπρας έχει σκοπό να προκηρύξει εκλογές και αυτός του απάντησε «δαγκωτό Οκτώβριο».

Η Βιργινία του Κυριάκου Οι περισσότεροι την γνωρίζουν ως Μαρέβα. Οι πιο κοντινοί της όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι το όνομα της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη προέρχεται από το Μαρία- Εύα. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι η Μαρέβα έχει και ένα τρίτο όνομα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το… Βιργινία. Ετσι την βάφτισαν, έτσι την φώναζαν οι γονείς της όταν ήταν μικρή, έτσι την φωνάζουν οι καλές της φίλες..