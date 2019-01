Πομπέο: Τέλη Φεβρουαρίου στην Ασία η 2η συνάντηση Τραμπ-Κιμ

epa07299209 (FILE) - US President Donald J. Trump (L) and North Korean leader Kim Jong-un (R) stroll together through the grounds of the Capella Hotel after their working lunch during the historic summit at the Capella Hotel on Sentosa Island, Singapore, 12 June 2018(reissued 19 January 2019). According to media reports, US President Donald J. Trump and North Korean leader Kim Jong-un are expected to hold a second summit in late February. EPA/KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / SPH SINGAPORE OUT EDITORIAL USE ONLY

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, δήλωσε την Τετάρτη ότι στέλνει μια ομάδα για να κάνει προετοιμασίες ενόψει της επόμενης συνάντησης κορυφής του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία πρόκειται να γίνει στην Ασία στα τέλη του Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Πιονγκγιάνγκ συμφώνησε η δεύτερη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας να γίνει στα τέλη του επόμενου μήνα. «Θα την κάνουμε σε κάποια πόλη στην Ασία» είπε. «Στέλνω μια ομάδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν αυτήν τη στιγμή για να βάλουν τα θεμέλια γι’ αυτό που ελπίζω ότι θα είναι ένα ουσιαστικό επόμενο βήμα στο δρόμο όχι μόνο για την αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου, αλλά και για ένα λαμπρότερο μέλλον για το λαό της Βόρειας Κορέας» τόνισε ο Πομπέο. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ δεν αποκάλυψε πού θα γίνει η συνάντηση. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχει ενημερωθεί επίσημα μέχρι τώρα πως η χώρα θα αποτελέσει τον τόπο της συνόδου Τραμπ – Κιμ, αλλά, εάν της ζητηθεί, έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τη φιλοξενήσει. Αξιωματούχοι και διπλωμάτες είχαν δηλώσει πριν από δύο εβδομάδες ότι το Ανόι είναι διατεθειμένο να φιλοξενήσει τη σύνοδο. Δύο πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως οι Αρχές του Βιετνάμ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Κιμ, που σκοπεύει να κάνει επίσημη επίσκεψη ούτως ή άλλως. Η Σιγκαπούρη, όπου έγινε η πρώτη σύνοδος, και η Μπανγκόκ έχουν επίσης ακουστεί στη συζήτηση. Εκφράζονται ελπίδες ότι η νέα σύνοδος κορυφής θα επιτρέψει να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, η οποία φέρεται να περιήλθε σε αδιέξοδο τους τελευταίους μήνες.