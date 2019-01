Δείπνο με Αλβέρτη για Πιτίνο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, δείπνησε με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και το μέλος του τεχνικού τιμ, Νίκο Παππά, το βράδυ της Τετάρτης.

Με ανάρτηση του στο twitter o 66χρονος τεχνικός είπε πως ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με αρκετή μπασκετοκουβέντα, ενώ δήλωσε ανυπόμονος για τον εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής με την Εφές για την Ευρωλίγκα.

«Πέρασα τη βραδιά με τον θρύλο του Παναθηναϊκού, Φραγκίσκο Αλβέρτη, και τον βοηθό προπονητή Νίκο Παππά. Πολύ όμορφη βραδιά, με κουβέντα για το μπάσκετ επί ώρες. Ξεχωριστοί άνθρωποι. Έχουμε μεγάλο ματς την Παρασκευή. Είμαι ανυπόμονος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Spent the night with Panathinaikos legend Frankie Alvertis and asst Coach Nikos Pappas. Great evening talking basketball for hours. Special people. Big game Friday. I’m fired up, can’t wait! #paobc pic.twitter.com/7Y3m60qz0C

